ADİL ÖKSÜZ'ÜN MAKLUBE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
FETÖ'cü darbe girişiminin planlayıcıları arasında yer alan ve örgütün "Hava Kuvvetler imamı" olan firari Adil Öksüz'ün, FETÖ'cülerin sıkça yediği maklube yemeğini yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
ÖKSÜZ'ÜN YANINDA TUTUKLANAN KAYINBİRADERİ GÖRÜNÜYOR
Sofrada Adil Öksüz'ün sağında oturan kişinin FETÖ'nün Rusya imamı, aynı zamanda Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın olması dikkat çekti. 15 Temmuz sonrası İstanbul'a gelen Öksüz'ü havalimanında karşılayarak arabasıyla Sakarya Akyazı'ya götüren Yıldırım tutuklanmıştı.
GÖRÜNTÜLER VAN DEPREMİNDEN SONRA KAYDEDİLMİŞ
Görüntülerin 23 Ekim 2011 Van Depremi sonrasında çekildiği arka fondan gelen haberlerden anlaşılıyor. Öksüz'ün videosu 'mekanizeler' isimli Twitter hesabı tarafından sosyal medyada yayınlandı.
Kaynak: haberinburada
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