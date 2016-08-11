ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAYINPEDERİ GÖZALTINDA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen, Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ve kayınvalidesi Hatice Yıldırım, gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen, Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ve kayınvalidesi Hatice Yıldırım, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım (68) ile kayınvalidesi Hatice Yıldırım, emniyete götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı, "34 SIR 49" plakalı otomobili, Akyazı ilçesinde oturan kayınpederinin evinin garajında bulunmuştu.
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