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ADİL ÖKSÜZ'ÜN KASASI İZMİR'DE YAKALANDI


ADİL ÖKSÜZ'ÜN KASASI İZMİR'DE YAKALANDI
Tarih : 12 Haziran 2017, 09:12
Puan Ver : Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı(8/10)9


İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonlarla, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili aralarında üniversiteden ihraç edilen profesör ve doçentlerin de bulunduğu toplam 36 kişiyi gözaltına alındı. 36 kişiden 24 kişi tutuklanırken tutuklananlar arasında bulunan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın, terör örgütünün kanlı darbe girişiminin başındaki isimlerden Adil Öksüz'ün para kasası olduğu ortaya çıkarıldı.



PARA TRAFİĞİNİ İNKAR EDEMEDİ



Öksüz'ün, Acar'a Bank Asya'dan gönderdiği paraların dekontları sorgu sırasında önüne konuldu. Para trafiğini inkar edemeyen Acar, 15 Temmuz ihanet gecesinin komuta merkezi Akıncılar Üssü'nde yakalanan ve çıkartıldığı mahkemede, darbeyle alakası olmadığını arsa bakmaya geldiğini söyleyerek serbest kalan TSK İmamı Öksüz gibi 'arsa' yalanına başvurdu. Acar da kendisini 'Öksüz, İzmir'den arsa bakıyordu. Parayı arsa için gönderdi' diye savundu.



 



kaynak:milliyet








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