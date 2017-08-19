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Adil Öksüz'ün Kardeşi Ahmet Öksüz 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİ AHMET ÖKSÜZ 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karabük'te, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kardeşi Ahmet Öksüz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 02:00
Puan Ver : Adil Öksüz'ün Kardeşi Ahmet Öksüz 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı(10/10)6

FETÖ/PDY davasında 6'sı tutuklu, 1'i firari 16 akademisyenin yargılanmasına Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

AİLESİNE "SEVGİ VE BARIŞ" TAVSİYE ETTİ

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında 5 ile 10 yıl arası hapis cezası istenen sanıklardan FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, daha önce yaptığı savunmasını tekrarlayarak, her zaman devletinin yanında olduğunu, ailesine de sevgiyi ve barışı tavsiye ettiğini, bu zamana kadar herhangi bir terör örgütüne üyeliğinin bulunmadığını söyledi.

"MÜEBBET HAPİS CEZASINA RAZIYIM"

Kendi el yazısıyla yazdığı yaklaşık 5 sayfalık savunmasında önündeki en büyük engelin ağabeyi Adil Öksüz olduğunu savunan Ahmet Öksüz, "Ağabeyim darbe girişimine adı karışmış. Vatana ve millete ihanet etmiş bir kişiyi korumam veya ona yardımcı olmam asla mümkün değildir. Tutuklandıktan hemen sonra darbeci olan bir kişiyle aynı soyadını taşımamak için ve öylesi bir soyadı bana zul geldiği için soyadımı değiştirmek için mahkemeye dava açtım. Ancak süreç nedeniyle şimdilik reddedildi. Ben, ağabeyim olan bu kişinin darbeye karıştığını medyadan öğrendim. Hiçbir şekilde görüşmedim. Haberleşmem olmadı. Bu kişinin o günlerde kimlerle görüştüğü haber yapıldı. HTS kayıtlarımda görüldüğü gibi görüşmedim. Eğer görüştüğüm ispatlansın, müebbet hapis cezasına razıyım. Bu kişinin Almanya'ya gittiğine dair haber vardı. Almanya'da görgü tanıklarının ifadeleri var. Dolayısıyla bir bakımdan yeri de belirlenmiş oluyor. Türkiye de bu konuda nota verdi. AB'den sorumlu bakan Ömer Çelik Bey, bu konuda açıklamalar yaptı. Oranın Dışişleri Bakanlığı ile yazışmalar olmuş öğrendiğim kadarıyla" dedi.

"BU İSİM HEP BENİM ÖNÜME ÇIKIYOR"

Kaçma planının olmadığını da söyleyen Öksüz, tahliyesini talep ederek şunları söyledi:

"Her zaman bu isim benim önüme çıkıyor. Çocuklarım eğitimlerine devam ediyorlar. Çocuklarımın eğitimi benim için en önemli görevdir. O nedenle adresim sabit. Kaçma planım asla olamaz. Serbest bırakılsam da, tutuklu kalsam da inanın hiçbir yere kaçmam ve kaçamam. Yaşlı annem ve babam tek başlarına yaşam mücadelesi veriyorlar. Sağlık sorunlarıyla ilgilenmem için benim onların yanında olmam gerekiyor. Çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tarafsız ve bağımsız Türk adaletinden hakkımda en doğru kararın verileceği inancını tüm samimiyetimle korumak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Diğer sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından verilen ara sonra kararını açıklayan mahkemeye heyeti, sanıklardan Alaattin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Mahmut Çelik, Mustafa Kurt, Serkan Esen ve Turgay Türker hakkında karar vermeye yetecek düzeyde delilerin henüz toplanmadığından dosyalarının tefriki ile yeni bir esasa kaydına karar verdi.

Heyet ayrıca, Firari Adil Öksüz'ün kardeşi akademisyen Ahmet Öksüz'e sabit görülen 'Silahlı Terör Örgütü' suçundan 5 yıl hapis cezasına, bu cezanın yarı oranında arttırılarak 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına verilen cezanın ise 1/6 oranında indirim yapılarak 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılması hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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