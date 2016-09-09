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adil öksüz'ün galatasaraylı futbolcularla fotoğrafı ortaya çıktı

ADİL ÖKSÜZ'ÜN GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın 1994 kadrosundan 6 futbolcunun FEM Dershanesi'nde çektirdiği fotoğrafa ulaşıldı. Fotoğrafta FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile genel dershaneler sorumlusu ve istanbul imamı Ahmet Kirmiç de var.

Tarih : 09 Eylül 2016, 11:22
Puan Ver : Adil Öksüz'ün Galatasaraylı Futbolcularla Fotoğrafı Ortaya Çıktı(6/10)7


15 Temmuz darbe girişimini, ihanetin merkezi olarak bilinen Akıncı Hava Üssü'nde yöneten isimlerden biri oldan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ve örgütün İstanbul İmamı Ahmet Kırmiç'in yer aldığı fotoğrafı ele geçirildi. Üsküdar FEM Dershanesi'nin çatı katında çekilen fotoğrafta, FETÖ yöneticilerinin dışında 6 Galatasaraylı futbolcu da var.



Önde en sağında şu an firari olan ve ülkenin dört bit yanında aranan Adil Öksüz bulunuyor. Öksüz'ün yanında ise FETÖ'nün önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Kırmıç var. O dönem FEM Dershanesi müdürü olan Kirmiç daha sonra FETÖ'nün en etkili isimlerinden biri haline geldi. 1994'te çekilen fotoğrafta GS'li futbolcular da var. O futbolcular Cihat Arslan, İsmail Demiriz, Benhur Babaoğlu, Yusuf Tepekule, Uğur Tütüneker, Arif Erdem ve Soner Tolüngüç. 6 futbolcu da GS'nin 1994 kadrosunda.










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