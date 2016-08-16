

Gazete Habertürk'ten Güngör Karakuş'un haberine göre, 85 bin nüfuslu Akyazı, Sakarya'daki FETÖ operasyonunda önemli merkezlerden biri. Sakarya'daki operasyonlarda tutuklanan 250 kişiden neredeyse yarısı, Akyazı'dan. Bu ilçede FETÖ için kırılma noktası 17-25 Aralık soruşturmaları oldu. Bu tarihten sonra örgüte yönelik başlatılan operasyonlarla birlikte bazı kişiler, işyerlerini kapatıp Akyazı'yı terk etti. Halkın büyük çoğunluğu, örgütün ilçedeki faaliyetlerini biliyor. Ancak gazetecilere konuşmaktan kaçınıyor. Ne isim veriyorlar ne de bildiklerini anlatıyorlar. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi yard. Doç. Dr. Adil Öksüz, ilçede tanınan bir isim. Bir üniversite hocası, ilçenin en zenginlerinden birinin damadı. FETÖ'nün önemli adamı olduğu ortaya çıkan Öksüz için “Her yere rahatça ulaşabilir, istediği kişiyi devlet kurumlarında işe aldırabilir” deniliyor.