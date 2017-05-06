ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN ESKİ HAKİM SÖNMEZ YAKALANDI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan, meslekten ihraç edilen eski hakim Çetin Sönmez, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan, firari Öksüz'ü serbest bırakan Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
kaynak:sabah
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