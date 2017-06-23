

Mahkemeye gönderilen iddianamede, 28 şüpheli yer aldı. İddianameye göre şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, 13 şüphelinin asker, 14 şüphelinin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, 1 personelin ise Başbakanlık'ta Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptığı belirtildi.







kaynak:milliyet