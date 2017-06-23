ADİL ÖKSÜZ SORUŞTURMASINDAN BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ ÇIKTI
Mahkemeye gönderilen iddianamede, 28 şüpheli yer aldı. İddianameye göre şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, 13 şüphelinin asker, 14 şüphelinin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, 1 personelin ise Başbakanlık'ta Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptığı belirtildi.
kaynak:milliyet
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