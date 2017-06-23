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ADİL ÖKSÜZ SORUŞTURMASINDAN BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ ÇIKTI


ADİL ÖKSÜZ SORUŞTURMASINDAN BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ ÇIKTI
Tarih : 23 Haziran 2017, 12:47
Puan Ver : Adil Öksüz Soruşturmasından Başbakanlık Müşaviri Çıktı(9/10)7


Mahkemeye gönderilen iddianamede, 28 şüpheli yer aldı. İddianameye göre şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, 13 şüphelinin asker, 14 şüphelinin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, 1 personelin ise Başbakanlık'ta Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptığı belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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