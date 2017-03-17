ADİL ÖKSÜZ SORUŞTURMASINDA 28 İSME YASAK GELDİ
15 Temmuz'un kara kutusu Öksüz'ün firarına ilişkin soruşturmada üst düzey istihbaratçık polis ve memurlara adli kontrol ile yurt dışı yasağı geldi.
YENİ KAMERA KAYITLARI VAR
Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, soruşturmada, aralarında 15 Temmuz'da Emniyet İstihbarat Dairesi ile Ankara Emniyeti İstihbarat Şube'de görevli üst düzey polis ve memurların da olduğu 28 kişi için adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirildi. Jandarma görevlileri ile bazı sivillerin de şüpheli olduğu soruşturmada yeni kamera kayıtlarına ulaşıldığı belirtiliyor.
kaynak:sabah
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