

YENİ KAMERA KAYITLARI VAR







Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, soruşturmada, aralarında 15 Temmuz'da Emniyet İstihbarat Dairesi ile Ankara Emniyeti İstihbarat Şube'de görevli üst düzey polis ve memurların da olduğu 28 kişi için adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirildi. Jandarma görevlileri ile bazı sivillerin de şüpheli olduğu soruşturmada yeni kamera kayıtlarına ulaşıldığı belirtiliyor.







kaynak:sabah