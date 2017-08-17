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Adil Öksüz Notasının Ardından, Almanya ile İlk Görüşme

ADİL ÖKSÜZ NOTASININ ARDINDAN, ALMANYA İLE İLK GÖRÜŞME

Türkiye'nin Almanya'ya Adil Öksüz konusunda nota vermesinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Adil Öksüz Notasının Ardından, Almanya İle İlk Görüşme(8/10)4

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Adil Öksüz'le ilgili basında yer alan haberlerle, Almanya'ya kaçan diğer FETÖ şüphelilerinin iadesinin ele alındığı bildirildi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği belirtildi.

İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir havada seyrettiğinin belirtildiği açıklamada, Gül ve Maas'ın, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa süre içerisinde bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

TÜRKİYE DÜN NOTA VERMİŞTİ

Türkiye dün Almanya'ya Adil Öksüz ile ilgili nota vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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