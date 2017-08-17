ADİL ÖKSÜZ NOTASININ ARDINDAN, ALMANYA İLE İLK GÖRÜŞME
Türkiye'nin Almanya'ya Adil Öksüz konusunda nota vermesinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede Adil Öksüz'le ilgili basında yer alan haberlerle, Almanya'ya kaçan diğer FETÖ şüphelilerinin iadesinin ele alındığı bildirildi.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği belirtildi.
İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir havada seyrettiğinin belirtildiği açıklamada, Gül ve Maas'ın, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa süre içerisinde bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.
TÜRKİYE DÜN NOTA VERMİŞTİ
Türkiye dün Almanya'ya Adil Öksüz ile ilgili nota vermişti.
Kaynak: haberinburada
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