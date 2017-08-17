Yaklaşık bir saat süren görüşmede Adil Öksüz'le ilgili basında yer alan haberlerle, Almanya'ya kaçan diğer FETÖ şüphelilerinin iadesinin ele alındığı bildirildi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiği belirtildi.

İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir havada seyrettiğinin belirtildiği açıklamada, Gül ve Maas'ın, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa süre içerisinde bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

TÜRKİYE DÜN NOTA VERMİŞTİ

Türkiye dün Almanya'ya Adil Öksüz ile ilgili nota vermişti.

Kaynak: haberinburada