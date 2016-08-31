Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik ile Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez tarafından serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Adil Öksüz, 1,5 aydır yurdun dört bir tarafında aranıyor.



FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yakalanan Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde Hakim Köksal Çelik tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez delil yetersizliğinden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.







Daha sonra FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiaları üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz'ün, yakalanması için başlatılan çalışmalar, jandarma ve polis ekiplerince 45 gündür devam ettiriliyor.