O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adil öksüz 45 gündür aranıyor

ADİL ÖKSÜZ 45 GÜNDÜR ARANIYOR

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik ile Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez tarafından serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Adil Öksüz, 1,5 aydır yurdun dört bir tarafında aranıyor.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 13:32
Puan Ver : Adil Öksüz 45 Gündür Aranıyor(0/10)


FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yakalanan Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde Hakim Köksal Çelik tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez delil yetersizliğinden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.



Daha sonra FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiaları üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz'ün, yakalanması için başlatılan çalışmalar, jandarma ve polis ekiplerince 45 gündür devam ettiriliyor.








Etiketler: Adil  Öksüz  45  Gündür  Aranıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER