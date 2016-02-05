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adil kullanım kotası değişiyor!

ADİL KULLANIM KOTASI DEĞİŞİYOR!

İnternet kullanıcılarının belası adil kullanım kotasında bir şeyler değişmeye başlıyor.

Tarih : 05 Şubat 2016, 17:36
Puan Ver : Adil Kullanım Kotası Değişiyor!(5/10)7


"Sınırsız" olarak satılan internet paketlerinde devreye girerek bağlantınızı yavaşlatan Adil Kullanım Kotası (AKK), birçok kullanıcının korkulu rüyası. BTK'nın 2016 yapmayı planladığı düzenlemeler, AKK'yi kaldırmayacak olsa da, biraz daha "makul" seviyeye getirecek.



BTK'nın 2016'ya ait 50 sayfalık raporunda Adil Kullanım Kotası'nda da bazı değişiklikler yapılacağı göründü.



Kesin rakamlar verilmese de planlar, hızın düşme aralığını azaltmak yönünde. Örneğin düzenleme sonrasında, kotanız dolduğunda hızınız 3 Mbps'ye düşüyorsa bunun yerine 5 Mbps'ye düşebilir.

Elbette bunlar sadece tahmini sayılar, ancak çok büyük bir beklentiye girmemekte fayda var.Bu arada rapor, indirme ve karşıya yükleme rakamlarında şeffaflığa yönelik bir dizi düzenleme getirileceğini de söylüyor.



Bugün ortalama 50GB seviyelerinde bulunan Adil Kullanım Kotası, aşıldığında 100 Mbps internet hizmeti alanların bile 3 Mbps gibi bir hıza düşmelerine neden oluyor.

Bu durumda ayın geri kalan kısmında Full HD videoları unutmanız ve yavaş internete alışmanız gerekiyor, dolayısıyla AKK'i doldurursanız hızlı internet bağlantınızın pek bir anlamı kalmıyor.

Yapılacak iyileştirmelerin biz kullanıcıları memnun etmesini umuyoruz.










Etiketler: Adil  Kullanım  Kotası  Değişiyor    haber

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