Web üzerinden sık indirme işlemi yapanlar için müjdeli haber geldi. BTK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Adil Kullanım Kotası (AKK) aşıldıktan sonra internet kalitesini 3 Mbps hızına indiren uygulama değişti.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından daha önce 2018 Aralık ayında tamamen kaldırılacağı belirtilen Adil Kullanım Kotası (AKK) çalışmalarının bir bölümünün 2017 yılında yürürlüğe gireceğini belirtmişti.







Bahsedilen çalışmalarda sona yaklaşıldı ve internet kullanıcılarının kâbusu olabilen Adil Kullanım Kotası hakkında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni uygulamayı internet servis sağlayıcılarına iletti. Kota aşımı sonrası minimum hız sınırı değişti.







kaynak:habertürk