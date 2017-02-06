

MHP'nin iki farklı tabanı var. diyen Gür, "MHP'nin Ege'de Akdeniz'de Trakya'daki tabanı CHP'ye yakın, MHP'nin İç Anadolu'da Karadeniz'de Doğu Anadolu'daki Orta Anadolu'daki seçmeni ise AK Parti'ye yakın. Bugün MHP dese ki ben hayır bloğunun içinde yer alıyorum, MHP tabanı hayır mı diyecekti. Evet diyenler yine evet diyecekti." Sayın Devlet Bahçeli'nin işi gerçekten çok zor. Allah yardımcısı olsun" dedi.







Türkiye, cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği için referanduma doğru hızla ilerlerken araştırma şirketleri de veri çalışmalarına hız verdi. Son genel seçim sonuçlarını en yakın bilen isi Adil Gür süreci AKŞAM Gazetesi'ne değerlendirdi. Erdoğan'a güvenin ve sevginin yüzde 62'lerde olduğunu söyleyen Gür bunda 15 Temmuz'un etkisinin büyük olduğuna vurgu yaptı. Gür'e göre sonuç belli ancak kampanyalar rakamları değiştirecek.







'Evet' oyları artıyor







Seçim bıçak sırtı diyen araştırma şirketlerinin aksine geçtiğimiz haftada kamuoyuna yansıyan yüzde 60'lara varan bir evet çıkabilir değerlendirmeniz olmuştu. Bu son araştırmanızla bu örtüşüyor mu?







- En son araştırmada Evet diyenler yüzde 53'dü. Ancak önümüzde kampanya dönemi var. Kampanyaları yönetenlerin becerisine bağlı olarak “evet”lerin yukarıya doğru gidebileceğini öngörüyoruz. Kararsız olanların büyük bir bölümü aslında “evet”le kararsızlık arasında. Ben “evet”lerin yükseleceğini söylüyorum.







- Cumhurbaşkanlığı sistemiyle diktatörlük söylemleri hayır cephesinin en önemli argümanı. Bu söylemde neye dayanarak yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi?







TOPLUM ESNEKLEŞTİ







Şimdi siyasetçiler, kendi tabanlarını kutuplaştırarak bloke etmeye, tutmaya çalışıyorlar. Kutuplaştırmanın yolu da o sert dili kullanmaktan geçiyor. Yoksa 2017 Türkiye'sinde ne hilafetin ne saltanatın ne de diktatörlüğün gelmesi söz konusu değil. Bu bir rejim değişikliği değil ki hükümet sistemi değişikliği. Buradan diktatörlük gelecek sonucu çıkarmak çok yanlış.







Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye'de eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe toplum esniyor. Gri alanları tercih ediyor.







Gelebilecek bir hilafet, saltanat yada diktatörlük konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın. Buna CHP tabanından önce zaten AK Parti'nin kendi tabanı karşı çıkar.







kaynak:milliyet