ADI GALATASARAY'LA ANILAN HAGİ, ÜLKESİNİN EN İYİSİ OLDU
İsmi Galatasaray'la anılan Rumen teknik adam Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü oldu.
Romanya'nın Viitorul Constanta ekibini çalıştıran Gheorghe Hagi, ülkesinde onure edildi. Viitorul Constanta ile ligde şampiyon olan Hagi, Romanya'da yılın teknik direktörü seçildi.
Hagi'nin öğrencileri, ligin normal sezonunda ve şampiyonluk turu müsabakalarında toplam 36 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Viitorul Constanta, 21 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de mağlup oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar