Romanya'nın Viitorul Constanta ekibini çalıştıran Gheorghe Hagi, ülkesinde onure edildi. Viitorul Constanta ile ligde şampiyon olan Hagi, Romanya'da yılın teknik direktörü seçildi.

Hagi'nin öğrencileri, ligin normal sezonunda ve şampiyonluk turu müsabakalarında toplam 36 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Viitorul Constanta, 21 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de mağlup oldu.

Kaynak: haberinburada