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adele'in kredi kartı yetersiz limit verdi

ADELE'İN KREDİ KARTI YETERSİZ LİMİT VERDİ

İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele, alışveriş yaparken kredi kartı limitine takıldı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:53
Puan Ver : Adele'in Kredi Kartı Yetersiz Limit Verdi(0/10)


 Forbes verilerine göre; zenginler listesinin kadınlar kategorisinde, 85 milyon sterlinlik (yaklaşık 350 milyon TL) serveti ile İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele, alışveriş yaparken kredi kartı limitine takıldı.



UTANÇ İÇİNDE MAĞAZAYI TERK ETTİ



Müzik tarihinin en değerli kadın sanatçısı ünvanına da sahip olan Adele, yaşadıklarını The Mirror'a anlattı. Dünya turu kapsamında gittiği ABD'nin San Jose kentinde utan verici bir olay yaşadığını belirten Adele, alışveriş için gittiği mağazada, kredi kartının yetersiz bakiye uyarısı verdiğini ve utanç içinde mağazayı terk etmek zorunda kaldığını söyledi.








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