Son albümüyle rekor kıran Adele, yeni korumasıyla da çok konuşuluyor. Bir dönem Lady Gaga´yı da koruyan Peter Van der Veen, yakışıklılığıyla sosyal medyada fenomen oldu.



´25´ isimli son albümüyle fırtına gibi esen İngiliz şarkıcı Adele, yalnızca Amerika´da bir haftada 3.38 milyon albüm satarak rekor kırdı.Son günlerde TV programlarında, radyolarda ve sosyal medyada en çok adından bahsedilen isim olan Adele, gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.



2005´TE ´MR. EUROPE´ SEÇİLMİŞ



Bu nedenle güvenlik önlemlerini artıran ünlü şarkıcı, yeni bir koruma görevlisi tuttu.



Peter Van der Veen isimli Hollandalı bodyguard, yakışıklılığıyla ünlü şarkıcının hayranlarının ilgisini çekti.



