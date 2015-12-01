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adele´in koruması fenomen oldu

ADELE´İN KORUMASI FENOMEN OLDU

Son albümüyle rekor kıran Adele, yeni korumasıyla da çok konuşuluyor. Bir dönem Lady Gaga´yı da koruyan Peter Van der Veen, yakışıklılığıyla sosyal medyada fenomen oldu.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:24
Puan Ver : Adele´İn Koruması Fenomen Oldu(6/10)8


´25´ isimli son albümüyle fırtına gibi esen İngiliz şarkıcı Adele, yalnızca Amerika´da bir haftada 3.38 milyon albüm satarak rekor kırdı.Son günlerde TV programlarında, radyolarda ve sosyal medyada en çok adından bahsedilen isim olan Adele, gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.



2005´TE ´MR. EUROPE´ SEÇİLMİŞ



Bu nedenle güvenlik önlemlerini artıran ünlü şarkıcı, yeni bir koruma görevlisi tuttu.



Peter Van der Veen isimli Hollandalı bodyguard, yakışıklılığıyla ünlü şarkıcının hayranlarının ilgisini çekti.










Etiketler: Adele´İn  Koruması  Fenomen  Oldu    haber

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