Hastalık fobisi tavan yapan ünlü şarkıcı özel bir doktor görevlendirerek kendisi ile doğrudan temas edecek çalışanlarını önce sağlık kontrolünden geçirtiyor.



Ünlü İngiliz şarkıcı Adele' in kaprislerinin çekilmez hale gelmesi medyaya yansıdı.



İtalyan “İl Messaggero” gazetesinin haberine göre, Adele'in hastalık fobisi tavan yaparken son olarak özel bir doktor görevlendirerek kendisi ile doğrudan temas edecek yanındaki çalışanları önce sağlık kontrolünden geçirtmekte. Adele'in bu nedenle de röportaj istekleri dışında iş görüşmelerini de geri çevirdiği belirtildi. Aynı gazete, son zamanlarda sık sık hastalanan Adele'in biletleri tükenen Arizona eyaletinde ki Phoenix konserini iptal etmesinide hastalık fobisine bağladı.