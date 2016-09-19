Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi

adele'in kaprisleri çekilmez hale geldi

ADELE'İN KAPRİSLERİ ÇEKİLMEZ HALE GELDİ

Hastalık fobisi tavan yapan ünlü şarkıcı özel bir doktor görevlendirerek kendisi ile doğrudan temas edecek çalışanlarını önce sağlık kontrolünden geçirtiyor.

Tarih : 19 Eylül 2016, 11:55
Puan Ver : Adele'in Kaprisleri Çekilmez Hale Geldi(9/10)9


Ünlü İngiliz şarkıcı Adele' in kaprislerinin çekilmez hale gelmesi medyaya yansıdı.



İtalyan “İl Messaggero” gazetesinin haberine göre, Adele'in hastalık fobisi tavan yaparken son olarak özel bir doktor görevlendirerek kendisi ile doğrudan temas edecek yanındaki çalışanları önce sağlık kontrolünden geçirtmekte. Adele'in bu nedenle de röportaj istekleri dışında iş görüşmelerini de geri çevirdiği belirtildi. Aynı gazete, son zamanlarda sık sık hastalanan Adele'in biletleri tükenen Arizona eyaletinde ki Phoenix konserini iptal etmesinide hastalık fobisine bağladı.








Etiketler: Adele  İn  Kaprisleri  Çekilmez  Hale  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER