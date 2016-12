Uzun bir aradan sonra yeni albümüyle kasıp kavuran Adele, The Late Late Show with James Corden'ın konuğu oldu. James Corden ile yeni albümündeki şarkıları seslendiren Adele, kimsenin bilmediği bir özelliğini gözler önüne serdi. Grammy ödülü sanatçıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren program sunucusu James Corden, Adele'e "bazı hayranların şaşırabilir ama duyduğum kadarıyla sen tam bir rapçiymişsin" deyince, programın en eğlenceleri anları yaşandı.Rap yaparken adeta kendinden geçen Adele'in videosu Youtube'da sadece 3 günde 28 milyondan fazla izlendi. Videoda Adele sadece rap yapmıyor aynı zamanda bir zamanların efsanevi kız pop grubu Spice Girls'ün "Wannabe" adlı parçasını da seslendiriyor.







James Corden'ın programının klasikleşmiş bir bölümü olan "Carpool Karaoke" bölümü, yolcu koltuğundaki ünlü konuklarıyla sohbet edip şarkı söylediği bir format. James Corden çok ses getiren programına Adele'den önce Justin Bieber, Stevie Wonder, Iggy Azalea gibi pek çok dünyaca ünlü isim de katılmıştı.