

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Adele, son albümü ile alakalıolarak aldığı karar ile hayranlarını üzücü bir haber verdi. Uzun bir zamansonra “25” isimli albümü çıkaran Adele, online müzik platformlarında albümündinlenemeyeceğini açıkladı.Dünyanın en çok dinlenen isimleri arasında yerinialan Adele'nin heyecan içinde beklenen son albümü çıktı. Albüm çıktı ama alınanbir karar Adele hayranlarını çok üzdü. 27 yaşına basmış olan dünyaca ünlüingiliz müzisyen adele, gün içinde çıkan yeni albümü '25' i spotify vede applemusic şeklinde beynel milel müzik paylaşım uygulamalarında yayınlamama kararıaldı.



Ünlü yıldız Adele'in merakla beklenen son albümü 25, müzikseverlerle buluştu ancak genç yıldızın kararı hayranlarını üzdü. Apple Music'inyaptığı açıklamaya göre, 4 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkaran Adele'in sonalbümü, Spotify, Apple Music ve Deezer gibi online müzik platformlarındandinlenemeyecek. Albümü dinlemek isteyenler Apple'ın online mağazası iTunesüzerinden 13 liraya satın alabilecek. Albümden yayınlanan ilk single olan“Hello”yu ise kullanıcılar online olarak dinlemeye devam edebilecek.







Adele'nin kararına ilişkin, 60 milyondan fazla kullanıcıyasahip online müzik dinleme servislerinin en büyüğü olan Spotify ise, “BizAdele'i seviyor ve onun kararına saygı duyuyoruz. Spotify'da Adele'in 24 milyonhayranı var. Umarım daha önce “19” ve “21” albümlerinde yaptığı gibi,hayranlarına “25”i de dinleme fırsatı verir.” şeklinde açıklama yaptı.







AMAÇ ALBÜM VE CD SATIŞINI ARTIRMAK







Deezer yöneticisi Tyler Goldman da “25”in Deezer üzerindendinlenemeyeceğini doğruladı. Goldman, Adele'in online müzik dinleme servisleriüzerinden para kazandığını ancak bu kararıyla CD ve online albüm satışlarınıdaha da yükseltmek için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. Adele'in menajerive plak şirketi ise bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.







“25” albümü Adele'in 2011'de piyasaya çıkan ve 30 milyondanfazla satan “21” adlı albümünden sonraki ilk albümü olma özelliği taşıyor.







Billboard Dergisi'ne göre “25”in satışa çıktığı ilk haftayalnızca Kuzey Amerika'da 1 milyon kopyadan fazla satması bekleniyor.