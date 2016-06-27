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adele'den itiraf: çok korkuyorum!

ADELE'DEN İTİRAF: ÇOK KORKUYORUM!

Müzik dünyasının en popüler isimlerinden Adele, Glastonbury Müzik Festivali'nde sahne aldı.

Tarih : 27 Haziran 2016, 13:00
Puan Ver : Adele'den İtiraf: Çok Korkuyorum!(7/10)7


Glastonbury Müzik Festivali'nde şarkı söylemenin en büyük hayali olduğunu açıklayan Adele, kariyerinin ilk döneminde kendisine müziğinin festivallere uygun olmadığının söylendiğini açıkladı.



Festival alanını dolduran hayranlarına çok korktuğunu itiraf eden Adele, performansıyla alkış alırken, "Bu hayatımın en güzel anı" diyerek duygularını dile getirdi.








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