Uzun süreli sessizliğini yeni şarkısı “Hello” ile bozan İngiliz sanatçı Adele, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.



Uzun süreli sessizliğini yeni şarkısı “Hello” ile bozan İngiliz sanatçı Adele, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Şarkının videosu yayınlandığı gün Vevo'da “Bir gün içinde en çok görüntülenen video” unvanını kazanırken, Hello YouTube'da 1 milyon indirme rakamına en kısa sürede ulaşan ikinci video olmuştu.



Adını ABD'de yeni bir rekora daha yazdıran Adele'in son hiti, bir hafta içinde 1 milyon indirme rakamını aşan ilk şarkı oldu.



Billboard tarafından hazırlanan Hot 100 listesinin zirvesine kurulan Hello, bir hafta içinde dijital ortamda yasal olarak 1 milyon 112 bin defa indirildi. Söz konusu rekorun Adele'den önceki sahibi ise 2009'da yayınladığı Right Round ile bir hafta içinde 636 bin indirme rakamına ulaşan Flo Rida'ydı.



Hello, bir hafta içinde çevrim içi ortamda 61.6 milyon kez dinlendi. Bu rakamı halihazırda geçebilen tek şarkı ise Bauer'in virale dönüşen şarkısı Harlem Shake'ti. Adele'in yeni albümü 25, 20 Kasımda yayınlanacak.