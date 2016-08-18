O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adele makyajsız fotoğrafını paylaştı

ADELE MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Adele, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca hayranlarını şaşırttı. Fotoğraf, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 15:29
Puan Ver : Adele Makyajsız Fotoğrafını Paylaştı(0/10)


Adele, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini şaşırttı. Milliyet'in haberine göre konser sonrası makyaj çıkarma rutinini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, önce tek gözünü sildiği bir kareyi, ardından da yüzünde hiç makyaj olmayan bir fotoğrafını yayımladı.





 








Etiketler: Adele  Makyajsız  Fotoğrafını  Paylaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER