

Adele, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini şaşırttı. Milliyet'in haberine göre konser sonrası makyaj çıkarma rutinini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, önce tek gözünü sildiği bir kareyi, ardından da yüzünde hiç makyaj olmayan bir fotoğrafını yayımladı.







