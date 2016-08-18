ADELE MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Adele, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca hayranlarını şaşırttı. Fotoğraf, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
Adele, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini şaşırttı. Milliyet'in haberine göre konser sonrası makyaj çıkarma rutinini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, önce tek gözünü sildiği bir kareyi, ardından da yüzünde hiç makyaj olmayan bir fotoğrafını yayımladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar