Dünyaca ünlü yıldız Adele son albümü ile rekor kırdı. Albüm 3 günde 2.3 milyon rekoruyla zirvede yerini aldı. Aldığı bir karar ile hayranlarını üzmüştü Adele. Çıkan son albümü her hangi bir müzik paylaşım sitesinde yayınlanmayacaktı.



Dünyaca ünlü yıldız Adele son albümü ile rekor kırdı. Albüm3 günde 2.3 milyon rekoruyla zirvede yerini aldı. Aldığı bir karar ilehayranlarını üzmüştü Adele. Çıkan son albümü her hangi bir müzik paylaşımsitesinde yayınlanmayacaktı. Ünlü şarkıcı Adele'in bir kaç gün önce çıkardığı"25" adlı albümü satış rekorları kırıyor. Billboard adlı müzikdergisine göre albüm, üç günde 3 milyona yakın satış yaptı. İngiliz müzisyenAdele, son albümü ''25'' ile rekor kırdı. 27 yaşındaki İngiliz müzisyen Adele,son albümü '25' ile rekor kırdı. Dünyaca ünlü müzik dergisi Billboard'unhaberine göre Adele, albümün çıktığı üç gün içinde 2.9 milyonluk bir satışbaşarısı yakaladı.



Üç yıllık bir aranın ardından yeni albümü '25' ile geridönen Adele, şimdiden İngiltere'nin en zengin genç müzisyenleri içinde yeralıyor. Hiç çalışmadığı halde yayınlamış olduğu iki albümün gelirleri sayesindegeçtiğimiz sene 17 milyon sterlin (yaklaşık 74 milyon TL) kazanan Adele'in sonalbümü, üç gün içinde 2.3 milyonluk bir satış başarısı yakaladı.



Son albümünü herhangi bir müzik paylaşım sitesindeyayınlamayacağını açıklayan Adele, hiç çalışmadığı yıllarda günde 46 binsterlin (yaklaşık 200 bin TL) kazanıyordu.



Çalışmadığı dönemde 2012'de dünyaya gelen oğlu Angelo vesevgilisi Simon Konecki ile vakit geçiren Adele, şu an İngiltere'nin en zenginmüzisyeni sıfatını hak etmiş durumda. Müzik otoriteleri, Adele'in toplamda 50milyonluk bir satış yakalayacağını öngörüyor. Bu rakam, genç müzisyenin enyakın rakibi olan One Direction'ı satış anlamında iki katı geçmesi demek.