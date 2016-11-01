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adele çocuğunun babasıyla evleniyor

ADELE ÇOCUĞUNUN BABASIYLA EVLENİYOR

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, üç yaşındaki oğlu Angelo'nun babası Simon Konecki ile evlenmeye karar verdi.

Tarih : 01 Kasım 2016, 15:32
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Albüm satış rekoru kıran ve bu satıştan 90 milyon sterlin kazanç elde eden 28 yaşındaki şarkıcı, yardım derneği yöneticisi olan Konecki ile beş yıldır birlikte.



Çiftin bir arkadaşı, “Bu adımı atmak için doğru zamanın bu olduğunu düşündüler. Büyük bir kutlama yapmayacaklar ve Adele'i hiçbir zaman parmağında kocaman bir pırlantayla görmeyeceksiniz” dedi.








Etiketler: Adele  Çocuğunun  Babasıyla  Evleniyor    haber

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