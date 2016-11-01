

Albüm satış rekoru kıran ve bu satıştan 90 milyon sterlin kazanç elde eden 28 yaşındaki şarkıcı, yardım derneği yöneticisi olan Konecki ile beş yıldır birlikte.



Çiftin bir arkadaşı, “Bu adımı atmak için doğru zamanın bu olduğunu düşündüler. Büyük bir kutlama yapmayacaklar ve Adele'i hiçbir zaman parmağında kocaman bir pırlantayla görmeyeceksiniz” dedi.