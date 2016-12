Albümü çıktığı gün olan 20 Kasım'da satın alan kişi sayısı 300 binin üzerinde. Resmi müzik listesini yapan şrketin yöneticisi Martin Talbot “İngiliz müzik tarihinde hiçbir albüm ilk haftasında 800 binden fazla satmamıştı” dedi. Adele'in 25 albümünün bu başarısına en çok yaklaşan İngiliz müzik grubu Oasis'in 1997 yılında çıkardığı Be Here Now albümü olmuştu. Bu albüm 3 günde 696 bin adet satarak listelerde birinci sıraya yerleşmişti.







25 ABD'de de rekor kırarak, bir haftada 3 milyondan fazla sattı. ABD'de daha önceki rekor N'Sync grubunun bir haftada 2,4 milyon satan No Strings Attached isimli albümüne aitti. Noel'in yaklaşmasıyla birlikte albüm satışlarının daha da artması bekleniyor.