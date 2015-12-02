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adele, 25 ile rekorları yerle bir etti

ADELE, 25 İLE REKORLARI YERLE BİR ETTİ

Adele'in üçüncü albümü olan 25, tek başına, listede onu takip eden 86 albümün toplamından fazla sattı. İlk haftasında 800 binin üzerinde satarak İngiltere listelerinde daha önce kırılmış rekorları yerle bir etti.

Tarih : 02 Aralık 2015, 09:09
Puan Ver : Adele, 25 İle Rekorları Yerle Bir Etti(5/10)7


Albümü çıktığı gün olan 20 Kasım'da satın alan kişi sayısı 300 binin üzerinde. Resmi müzik listesini yapan şrketin yöneticisi Martin Talbot “İngiliz müzik tarihinde hiçbir albüm ilk haftasında 800 binden fazla satmamıştı” dedi. Adele'in 25 albümünün bu başarısına en çok yaklaşan İngiliz müzik grubu Oasis'in 1997 yılında çıkardığı Be Here Now albümü olmuştu. Bu albüm 3 günde 696 bin adet satarak listelerde birinci sıraya yerleşmişti.



25 ABD'de de rekor kırarak, bir haftada 3 milyondan fazla sattı. ABD'de daha önceki rekor N'Sync grubunun bir haftada 2,4 milyon satan No Strings Attached isimli albümüne aitti. Noel'in yaklaşmasıyla birlikte albüm satışlarının daha da artması bekleniyor.








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