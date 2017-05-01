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adebayor, henry'den aldığı o tavsiyeyi açıkladı!

ADEBAYOR, HENRY'DEN ALDIĞI O TAVSİYEYİ AÇIKLADI!

Ligimizde kısa süreye sığdırdığı gollerle isminin hakkını veren güler yüzlü santrfor Emmanuel Adebayor, futbol hayatının başlangıç noktasını Arsenal'e transferi olarak değerlendiriyor

Tarih : 01 Mayıs 2017, 11:08
Puan Ver : Adebayor, Henry'den Aldığı O Tavsiyeyi Açıkladı!(8/10)6


Ligimizde kısa süreye sığdırdığı gollerle isminin hakkını veren güler yüzlü santrfor Emmanuel Adebayor, futbol hayatının başlangıç noktasını Arsenal'e transferi olarak değerlendiriyor ve Arsene Wenger'le yaptığı ilginç telefon konuşması da dahil olmak üzere kariyerinin dönüm noktalarını Futbol Federasyonu'nun dergisi TamSaha'ya anlattı.



- Togo'da yaşadığım yer deniz kenarındaydı. Biz Afrika'daki çocuklar çok erken yaşta futbolla tanışırız. Benim de şansıma sürekli dörde dört, beşe beş kumsalda maç yapabileceğim arkadaşlarım vardı. Amcam profesyonel bir futbolcuydu. Metz'de oynadı. Yıllar sonra onun ayak izlerini takip ettim ve ben de o takımda oynadım. Beni topla oynarken gördüğünde, "Benim daha önce yetiştiğim kulübe git ve eğitim al" dedi. Ben de gittim.



- 15 yaşındaki bir çocuk Afrika'nın bağrından kopuyor, Fransa'nın kuzeyine geliyor. Afrika'nın güneşini, kumlarını geride bırakıp, özellikle daha da soğuk olan Fransa'nın kuzeyine geliyor. Bambaşka bir kültür, bambaşka bir ülke ve bambaşka insanlar. Metz günleri benim için zor günlerdi. Monaco'da Giuly, Morientes, Nonda gibi büyük isimlerle idman sahasını paylaşmak bambaşka bir duyguydu. Morientes'ten beni hava toplarına çalıştırması için özellikle ricada bulunurdum. Shabani Nonda bana çok yardımcı oldu. Halen çok sevdiğim bir ağabeyimdir.



 



kaynak:sabah








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