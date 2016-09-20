

İnternet yayıncıları ve reklam engelleme yazılımı Adblock arasındaki büyük çekişme yeni bir dönemece giriyor.



Kullanıcıları rahatsız eden, sayfaların okunmasını engelleyen reklamları engellediği için kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören ama öte yandan web sitelerinin reklam göstermesini engellediği için gelir elde etmesini engellediği ve web yayıncılığına büyük darbe vurduğu eleştirilerine de hedef olan Adblock şimdi kendi reklam ağını kurarak, yayıncıları da kullanıcıları da mutlu edecek bir çözüm bulmaya çalışıyor.



Adblock'un planına göre, reklam engelleme servisi, reklam verenlerle yakın iletişim halinde, kullanıcıları rahatsız etmeyen özel reklam formatları belirleyecek ve bu kriterlere uygun yayınlanmış reklamlar Adblock'un beyaz listesi içine girecek.



Web yayıncıları ise kendi web siteleri içine reklam alırken bu beyaz listede yer alan reklamları tercih ederlerse, reklamları Adblock tarafından engellenmeyecek. Adblock bu yeni beyaz listeye, Acceptable Ads Platform ismini verecek. Öte yandan web yayıncısı web sitesinde hala normal format reklamları göstermeye devam edebilecek. Ancak aynı reklam alanında Adblock Plus kullanıcıları sadece Acceptable Ads Platform reklamlarını görürken, Adblock Plus kullanıcısı olmayan ziyaretçiler, normal formatlı reklamları görmeye devam edecek.



Bu yeni yöntemle, reklam verenlerin aynı reklam alanı için hem normal (rahatsız edici) formatlı hem de Adblock'un Acceptable Ads Platform kriterlerine uygun iki farklı reklam tasarlaması halinde, sitenin tüm ziyaretçilerine ulaşması mümkün olacak. Böylece Adblock da, web yayıncılığına zarar verdiği yönündeki eleştirilerin önüne geçmiş olacak. Bazı yayıncılar, gelir elde etmelerini engelleyen Adblock'a karşı, Adblock kullanıcılarının siteye girmesini engelleyecek önlemler alarak tartışmaları yeni bir boyuta taşımıştı. Bir diğer deyişle, yayıncılar, reklam verenler ve ziyaretçiler arasında süregelen reklam engelleme tartışmaları artık sona erecek gibi görünüyor.



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