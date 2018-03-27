Survivor 2018 ada konseyinde Gönüllüler Takımdan Yağmur, Ramazan ve Anıl son üçe kaldı. Gelen SMS oyları sonucu Ramazan adaya veda etti.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN 3 İSİM ELEME POTASINA ÇIKTI

Survivor'da ada konseyinde elemeye çıkan isimler belli oldu. Yağmur, Anıl ve Ramazan elemeye çıkan 3 isim oldu. Ada oylamasında arkadaşları Anıl'ın gitmesi yönünde oy kullandı. Bireysel sembolü kazanan Cumali ise, Ramazan'ın adını verdi. Haftanın performans birincisi ismi Birsen ise, Yağmur'un ismini söyledi Böylece elemeye çıkan 3 isim belli olmuş oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu hafta yapılan oylama sonucu ise Gönüllüler Takımından Ramazan adaya veda eden isim oldu. Ramazan sonucu öğrenmesinin ardından uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: haberinburada