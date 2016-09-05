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aday olacağını açıklayan sarkozy'ye kötü haber

ADAY OLACAĞINI AÇIKLAYAN SARKOZY'YE KÖTÜ HABER

Fransa'da yaklaşan seçimlerde aday olacağını açıklayan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye savcılıktan kötü haber geldi. Sarkozy yolsuzluktan yargılanabilir.

Tarih : 05 Eylül 2016, 14:11
Puan Ver : Aday Olacağını Açıklayan Sarkozy'ye Kötü Haber(9/10)8


Fransa'da savcılık, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Nicolas Sarkozy'nin 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yönelik başlatılan soruşturma nedeniyle yargılanması gerektiğini açıkladı.



Halk Hareketi Birliği Partisi'nin hesaplarında yapılan incelemede, söz konusu seçim kampanyasında yolsuzluk yapıldığına dair tespitler yapılmıştı.








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