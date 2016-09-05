ADAY OLACAĞINI AÇIKLAYAN SARKOZY'YE KÖTÜ HABER
Fransa'da yaklaşan seçimlerde aday olacağını açıklayan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye savcılıktan kötü haber geldi. Sarkozy yolsuzluktan yargılanabilir.
Fransa'da savcılık, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Nicolas Sarkozy'nin 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yönelik başlatılan soruşturma nedeniyle yargılanması gerektiğini açıkladı.
Halk Hareketi Birliği Partisi'nin hesaplarında yapılan incelemede, söz konusu seçim kampanyasında yolsuzluk yapıldığına dair tespitler yapılmıştı.
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