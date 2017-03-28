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adapazarı'nda yangın faciası! 3 çocuk öldü

ADAPAZARI'NDA YANGIN FACİASI! 3 ÇOCUK ÖLDÜ

Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evde olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Tarih : 28 Mart 2017, 14:45
Puan Ver : Adapazarı'nda Yangın Faciası! 3 Çocuk Öldü(6/10)4


Adapazarı'nda, Afgan bir ailenin evinde çıkan yangında, ailenin 3 çocuğu yanarak hayatını kaybetti.



Yangın bu sabah, Adapazarı Göktepe Mahallesi'nde Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi ve bitişiğindeki boş ahırı sardı.



KÜÇÜK YAŞTA 3 ÇOCUK...



Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaştaki 3 çocuk yanarak öldü.



 



kaynak:habertürk








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