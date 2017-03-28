Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evde olan 3 çocuk hayatını kaybetti



Adapazarı'nda, Afgan bir ailenin evinde çıkan yangında, ailenin 3 çocuğu yanarak hayatını kaybetti.







Yangın bu sabah, Adapazarı Göktepe Mahallesi'nde Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi ve bitişiğindeki boş ahırı sardı.







KÜÇÜK YAŞTA 3 ÇOCUK...







Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaştaki 3 çocuk yanarak öldü.







kaynak:habertürk