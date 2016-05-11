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adapazarı'nda vahşet...

ADAPAZARI'NDA VAHŞET...

Adapazarı'nda yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3 kardeş, kendilerini döverek eziyette bulunduğunu iddia ettikleri babaları Ragheb Almahammad'ı öldürdükten sonra ağaç altına gömdüklerini itiraf etti.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 16:11
Puan Ver : Adapazarı'nda Vahşet...(5/10)2


Adapazarı'nda yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3 kardeş, kendilerini döverek eziyette bulunduğunu iddia ettikleri babaları Ragheb Almahammad'ı öldürdükten sonra ağaç altına gömdüklerini itiraf etti.



Adapazarı'nda öldürüldükten sonra boş ahırın bahçesindeki ağacın altına gömülen kişinin Suriyeli 43 yaşındaki Ragheb Almahammad olduğu saptandı. Polisin gözaltına aldığı Almahammad'ın yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3 oğlu, kendilerini döverek eziyette bulunduğu için babalarını öldürdüklerini itiraf etti.



Karaköy Mahallesi'nde oturan bir kişi küçükbaş hayvanı kaybolunca hayvanını aramak için yol kenarında bulunan boş ahırın çevresinde arama yaptı. Ahırın bulunduğu bahçedeki ağacın altında toprağa gömülü cesedin bir bölümünü gören kişi polise haber verdi.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve cumhuriyet savcısının gözetiminde toprağa gömülü erkek cesedi çıkarıldı. Uzun süre önce gömüldüğü belirlenen ceset savcılığın ön otopsisi sonrasında İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis çevrede yaptığı araştırmada öldürülen kişinin Suriyeli Ragheb Almahammad olduğunu tespit etti. Polis, Almahammad'ın çocukları 15 yaşındaki M.A, 17 yaşındaki L.A. ile 20 yaşındaki S.A.'yı bilgilerine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Arapça tercüman ile ifadeleri alınan 3 kardeş babalarını öldürüp gömdüklerini itiraf etti.








Etiketler: Adapazarı  Nda  Vahşet    haber

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