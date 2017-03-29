Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un orta saha oyuncusu Sami Can Keskin, hayatındaki en önemli hedefin A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek olduğunu belirtti.



Akdeniz ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu Sami Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım formasını giymeyi çok istediğini vurgulayarak, "Hayatımdaki en önemli hedefim A Milli Futbol Takımı formasını giymek. Bunun için mücadele ediyoruz. Eksiklerimizi gidermek gerekiyor. " diye konuştu.











kaynak:Sabah