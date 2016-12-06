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adanaspor'da trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

ADANASPOR'DA TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tarih : 06 Aralık 2016, 17:39
Puan Ver : Adanaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor(8/10)6


Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Çatalan Tesisleri'nde, Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlı ekip yaklaşık 1 saat 30 dakika süren çalışmayı açma-germe hareketleriyle noktaladı.



 



kaynak:haberler








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