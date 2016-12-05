O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adanaspor jurcic ile yollarını ayırdı

ADANASPOR JURCİC İLE YOLLARINI AYIRDI

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, teknik direktör Krunoslav Jurcic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 17:46
Puan Ver : Adanaspor Jurcic İle Yollarını Ayırdı(10/10)11


Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, haberi yerel bir kanalda yaptığı röportajda duyurdu. Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic, 28 Ağustos 2016'da Adanaspor'un teknik direktörü olarak görevine başladı. Adanaspor'un başında 11 resmi maça çıkan Jurcic, yalnızca 1 kez galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.



Jurcic'in son 8 maçta sadece 1 puan alabilmesi Adanaspor'daki görevinin sona ermesine neden oldu.



Turuncu-beyazlılar'da yeni hoca arayışları için ilk adaylar Mehmet Özdilek ve Tayfur Havutçu…



 



kaynak:amkspor








Etiketler: Adanaspor  Jurcic  İle  Yollarını  Ayırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER