ADANASPOR JURCİC İLE YOLLARINI AYIRDI
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, teknik direktör Krunoslav Jurcic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, haberi yerel bir kanalda yaptığı röportajda duyurdu. Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic, 28 Ağustos 2016'da Adanaspor'un teknik direktörü olarak görevine başladı. Adanaspor'un başında 11 resmi maça çıkan Jurcic, yalnızca 1 kez galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Jurcic'in son 8 maçta sadece 1 puan alabilmesi Adanaspor'daki görevinin sona ermesine neden oldu.
Turuncu-beyazlılar'da yeni hoca arayışları için ilk adaylar Mehmet Özdilek ve Tayfur Havutçu…
kaynak:amkspor
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar