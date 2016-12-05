

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, haberi yerel bir kanalda yaptığı röportajda duyurdu. Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic, 28 Ağustos 2016'da Adanaspor'un teknik direktörü olarak görevine başladı. Adanaspor'un başında 11 resmi maça çıkan Jurcic, yalnızca 1 kez galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.



Jurcic'in son 8 maçta sadece 1 puan alabilmesi Adanaspor'daki görevinin sona ermesine neden oldu.



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kaynak:amkspor