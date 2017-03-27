ADANASPOR, GALATASARAY'DAN 3 PUAN ALMAK İSTİYOR
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Adana ekibi, deplasmanda Galatasaray'a karşı kazanarak hem 3 puan hem de moral kazanmak istiyor.
Maça iyi hazırlandıklarının altını çizen Vinicius, şöyle devam etti:
"Deplasmandan puan veya puanlar alabileceğimizi biliyoruz. Galatasaray maçında birbirimiz için koşarak, yardım ederek, takım halinde oynayarak Adana'ya 3 puanla dönmek istiyoruz. Maçların ne kadar zor olduğu yada imkansız olduğu artık bizim için söz konusu değil.
Artık bunları tartışmıyoruz. Çünkü ben, takım arkadaşlarım, teknik heyet ve yöneticilerimiz takımın TFF 1. Lig'e düşmemesi için çalışıyoruz. Başarılar kazanıp bu ligde kalmaya yardım etmek için buradayız. Dolayısıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Aklımızda hep bu var. Kolay olmayacak ama başarabiliriz."
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar