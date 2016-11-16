

Adana'nın Pozantı, Karaisalı, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Seyhan, Karataş, Ceyhan, Tufanbeyli ve Kozan ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Kasım Cuma günü, Pozantı ilçesi Alpu Mahallesi Ögretmenler Sitesi Sokağa 09:00-13:00 saatleri arasında, Zafer Mahallesi Şehit Kasım Efendi Sokağa 09:00-18:00 saatleri arasında, Karaisalı ilçesi Maraşlı Mahallesi ve ASKİ Su Pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1663, 1634, 1633, 1629, 1632, 1627, 1628, 1626 ve 1630 Sokaklara, Dedepınarı Mahallesine, Çatalpınar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Haydaroğlu, Akdeniz ve Seyhan mahalleleri ile ASKİ Atık Su Arıtma tesisine 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesine Akkuyu TOKİ ve Memursen TOKİ konutlarına 09:00-14:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79114, 79113, 79116 ve 79117 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Mahfesığmaz Mahallesi 79083 ve 79102 sokaklara 09:00-10:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı ile 58064 ve 58060 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında, 2000 Evler Mahallesi 76001 Sokak ve Mavi Bulvara 15:00-17:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi 71225, 71229 ve 71227 sokaklara 09:00-18:00 saatleri arasında, Gürselpaşa Mahallesi 75184, 75180, 75120, 75174 ve 75178 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında, Sarıhuğlar Mahallesi 88001 ve 88010 sokaklara 14:00-17:00 saatleri arasında, Bey Mahallesi 16042, 16074, 16076, 16072 ve 16070 sokaklara 13:30-17:30 saatleri arasında, Barbaros Mahallesi 17040 ve 17038 Sokaklara, Dağlıoğlu Mahallesi 14054, 14048, 14028 ve 14052 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Karataş ilçesi Çavuşlu Mahallesi 09:00-14:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi, Sarıbahçe Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi 08:30-17:30 saatleri arasında, Tufanbeyli ilçesi Fatmakuyu ve Akçal mahalleleri 08:30-14:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Develi Sokakta 08:30-12:30 saatleri arasında, Ağlıboğaz Mahallesi Karlı, Karçiçeği, Karbeyaz ve Cezmi Türk sokaklarda 13:30-17:30 saatleri arasında, Mahyalar Mahallesi Merkez Sokakta 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.







kaynak:habertürk