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adanalı yelkenci berk'in hedefi olimpiyatlar

ADANALI YELKENCİ BERK'İN HEDEFİ OLİMPİYATLAR

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Adanalı Berk Demirkıran, “Dünya Şampiyonasında da güzel bir derece alarak kendimi geliştirip ileride olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum” dedi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:30
Puan Ver : Adanalı Yelkenci Berk'in Hedefi Olimpiyatlar(6/10)5


Adana Yelken İhtisas Kulübünün sporcularından 17 yaşındaki Berk Demirkıran, 6 yaşında ailesinin teşvikleriyle yelken yapmaya başladı. Daha sonra bu sporda kendisini geliştiren Demirkan, milli sporcu olup yarışmalara katılıp dereceler aldı. Demirkıran, geçtiğimiz 3-8 Nisan tarihleri arasında İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Şampiyonasında da Türkiye üçüncüsü olup, 16-24 Temmuz'da Belçika'nın Nieuwpoort ilinde düzenlenecek 'Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



"HEDEF OLİMPİYATLAR"



Yelken sporuna ilk başlarda hobi olarak başladığını daha sonra ise bu sporda Türkiye'yi dünyada temsil etmeye hazırlandığını belirten Berk Demirkıran, "Ben 6 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Başlarda biraz zorlandım zaman zaman sıkıntılar oldu ama alıştıkça bu sporu sevip benimsemeye başlıyorsun ve çok zevkli bir hal alıyor. Dünya Şampiyonasında da iyi bir derece alarak yelken sporunda artık radikal ve standart seviyelere geçmeyi planlıyorum. İleri yıllar için ise hedefim sürekli dünya şampiyonlarına katılarak kendimi geliştirip olimpiyatlara gidip ülkemizi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.



İlkokul ve ortaokulda yelken sporunun derslerini etkilemediğini fakat lisede biraz zorlandığını belirten Demirkıran, "Her ne zorluğu olursa olsun istedikten sonra biraz çalışmayla bütün her şey halloluyor" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Adanalı  Yelkenci  Berk  İn  Hedefi  Olimpiyatlar    haber

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