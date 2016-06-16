

Adana'da, geçen hafta zırhlı polis aracının devrilmesiyle yaralanan polis memurlarından biri daha tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.







Yaralı polis memurlarından Mehmet Oflaz, tedavi gördüğü Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.







Şehit polisin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.







Tarsus-Adana-Gaziantep Otobanı Sarıçam mevkisinde 8 Haziran'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu yaralanan polis memurları Hakan Seçkin, Nihat Şener ve Mehmet Oflaz tedavi altına alındı. Yaralı polislerden Nihat Şener, 11 Haziran'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde şehit düştü.