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ADANA'DAN ACI HABER! HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ...


ADANA'DAN ACI HABER! HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ...
Tarih : 16 Haziran 2016, 10:47
Puan Ver : Adana'dan Acı Haber! Hastanede Şehit Düştü...(6/10)3


Adana'da, geçen hafta zırhlı polis aracının devrilmesiyle  yaralanan polis memurlarından biri daha tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Yaralı polis memurlarından Mehmet Oflaz, tedavi gördüğü Adana Numune  eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.



Şehit polisin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından Adana Adli  Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.



Tarsus-Adana-Gaziantep Otobanı Sarıçam mevkisinde 8 Haziran'da zırhlı  polis aracının devrilmesi sonucu yaralanan polis memurları Hakan Seçkin, Nihat  Şener ve Mehmet Oflaz tedavi altına alındı.  Yaralı polislerden Nihat Şener, 11  Haziran'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde şehit düştü.








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