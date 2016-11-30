Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor

ADANA'DAKİ YANGINDA 11 ÖĞRENCİ İLE BİR EĞİTMEN HAYATINI KAYBETTİ


ADANA'DAKİ YANGINDA 11 ÖĞRENCİ İLE BİR EĞİTMEN HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 30 Kasım 2016, 08:56
Puan Ver : Adana'daki Yangında 11 Öğrenci İle Bir Eğitmen Hayatını Kaybetti(10/10)11


Adana'nın Aladağ İlçesi'nde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında, 11'i kız öğrenci ve 1 eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 22 öğrenci de yaralandı. Başbakan Yardımcısı Kaynak, "İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı..." derken, NTV yayınına bağlanan Adana Belediye Başkanı "Yangın merdiveninin kilitli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde de RTÜK'ten yayın yasağı geldi.



Adana'nın Aladağ ilçesindeki 3 katlı Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangında 11 öğrenci ile bir eğitmen hayatını kaybetti, 22 öğrenci de yaralandı.



Yangınla birlikte paniğe kapılan öğrencilerin bazıları pencerelerden atladı. Pencelerden atlama sonucu vücudunda kırıklar oluşan öğrencilerle birlikte dumandan etkilenen toplam 22 öğrenci de yaralandı.



Yaralı öğrencilere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Yurtta ortaöğretim ve lise öğrencilerinin kaldığı öğrenildi.



Aladağ ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yangının tamamen söndürüldüğünü belirtti.



 



kaynak:ntv








Etiketler: Adana  Daki  Yangında  11  Öğrenci  İle  Bir  Eğitmen  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER