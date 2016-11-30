

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında, 11'i kız öğrenci ve 1 eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 22 öğrenci de yaralandı. Başbakan Yardımcısı Kaynak, "İlk verilen bilgiler, bu yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı..." derken, NTV yayınına bağlanan Adana Belediye Başkanı "Yangın merdiveninin kilitli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Sabah saatlerinde de RTÜK'ten yayın yasağı geldi.







Adana'nın Aladağ ilçesindeki 3 katlı Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.







Yangında 11 öğrenci ile bir eğitmen hayatını kaybetti, 22 öğrenci de yaralandı.







Yangınla birlikte paniğe kapılan öğrencilerin bazıları pencerelerden atladı. Pencelerden atlama sonucu vücudunda kırıklar oluşan öğrencilerle birlikte dumandan etkilenen toplam 22 öğrenci de yaralandı.







Yaralı öğrencilere olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Yurtta ortaöğretim ve lise öğrencilerinin kaldığı öğrenildi.







Aladağ ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yangının tamamen söndürüldüğünü belirtti.







kaynak:ntv