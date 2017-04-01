Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

adana'daki vahşi cinayette şok detaylar ortaya çıktı

ADANA'DAKİ VAHŞİ CİNAYETTE ŞOK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Adana'da kaybolduktan sonra ev satın almak için 160 bin lira verdiği kişiler tarafından sopayla işkence yapılıp tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıkan şahsı, zanlıların "Eve perde takacağız" bahanesi ile kandırdığı ortaya çıktı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 11:00
Puan Ver : Adana'daki Vahşi Cinayette Şok Detaylar Ortaya Çıktı(6/10)8


Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti;

Oto kiralama işi yapan Cem Atalmış (38) 21 Mart günü "İşe gidiyorum" diyerek çıktı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polis, başvuru üzerine gasp ve cinayet dedektiflerinden özel ekip kurup Atalmış'ın Mehmet T. ile D.T. tarafından ev satma bahanesiyle dolandırıp daha sonra da işkence yaparak tabanca ile vurduktan sonra Karaisalı İlçesi Salbaşı Mahallesi'nde ormanlık bir alana gömdüğünü tespit etti. Mehmet T. İstanbul'da gözaltına alınarak Adana'ya getirildi.



 



kaynak:milliyet

 








Etiketler: Adana  Daki  Vahşi  Cinayette  Şok  Detaylar  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER