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adana'daki terör davasında karar: 20 yıl hapis!

ADANA'DAKİ TERÖR DAVASINDA KARAR: 20 YIL HAPİS!

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan 5'i tutuklu 8 sanıktan 7'si 1 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Tarih : 02 Ocak 2017, 16:18
Puan Ver : Adana'daki Terör Davasında Karar: 20 Yıl Hapis!(9/10)8


Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, terör örgütünün propagandasını yapmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmek" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan 2'si ile bazı sanık avukatları katıldı.



Sanıklardan Fayik Akay, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Diğer Cüneyt Esmer ise suçsuz olduğunu öne sürüp, beraatini istedi.



BİR BERAAT 7 MAHKUMİYET



Sanıklardan Ferhat Aktan ile Figen Şahin'in avukatları ise soruşturmanın gizli tanığın iddiaları üzerine başlatıldığını belirterek, beyanların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, Figen Şahin'i 4 ayrı suçtan 20 yıl 4 ay, Cüneyt Esmer ve Ömer Taşkın'ı 9 yıl 4 ay 5'er gün, Fayik Akay'ı 8 yıl 6 ay, F.A'yı 3 yıl 4 ay, Muhittin Şengil'i 1 yıl 10 ay 5 gün, C.U'yu ise 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. S.C'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.



Ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı da kararlaştırıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2015 yılında yaptıkları operasyonda yakalanan sanıklar hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



 



kaynak:sabah








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