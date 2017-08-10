İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

ADANA'DAKİ SAHTE ESTETİKÇİ KUAFÖR, CEZAEVİNDEN KAÇTI


Adana'daki Sahte Estetikçi Kuaför, Cezaevinden Kaçtı
Tarih : 10 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Adana'daki Sahte Estetikçi Kuaför, Cezaevinden Kaçtı(6/10)2

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddiasıyla yargılanan kuaför, hırsızlıktan hükümlü bulunduğu Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçtı.

1 AĞUSTOS'TA TUTUKLANDI

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet", "dolandırıcılık" ve "yaralama" suçlarından tutuklu yargılanan kuaför Soner G'nin, 1 Ağustos'taki duruşmada tahliyesine karar verildi ancak başka bir suçtan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı.

YOKLAMA SIRASINDA FİRAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner G, Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soner G. hakkında, cezaevindeki akşam yoklamasında firar ettiği anlaşılınca yakalama kararı çıkarıldı.DAVA SÜRECİ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş'in dudakları, nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner G'ye dolgu yaptırmasının ardından aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner G'nin, Z.L, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma sonunda Soner G. hakkında "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 dava daha açılarak, tüm dosyalar birleştirilmişti.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sanığın, 1 Ağustos'ta görülen duruşmada bu davayla ilgili tahliyesine karar verilmişti. Bunun üzerine mağdur Merve Keleş de 3 Ağustos'ta karara itiraz etmiş ama reddedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adana  Daki  Sahte  Estetikçi  Kuaför  Cezaevinden  Kaçtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER