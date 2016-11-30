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adana'daki faciaya yayın yasağı!

ADANA'DAKİ FACİAYA YAYIN YASAĞI!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangına ilişkin yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

Tarih : 30 Kasım 2016, 11:16
Puan Ver : Adana'daki Faciaya Yayın Yasağı!(9/10)11


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Adana'da özel bir öğrenci yurdundaki yangına ilişkin Aladağ ilçesi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesinin ve yapılan yayınların kaldırılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.



RTÜK, Aladağ ilçesindeki ortaöğretim kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın ve taksirli ölüm olayına ilişkin Aladağ Sulh Ceza Hakimliğinin kararını internet sitesinden yayınladı.



Buna göre, bazın basın ve yayın organlarında yanlış bilgiler verildiği, ölenlerin kimliklerinin yanlış söylendiği, yayınların gerek ilçe genelinde gerekse yurt çapında huzur ve güven ortamı ile kamu düzenini bozucu eylem ve davranışlara dönüşebileceği ve yürütülen soruşturmanın akamete uğratılabileceği kanaatiyle, yapılan ve yapılacak tüm haberlere, tüm yazılı ve görsel basınla internet ortamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı konulması ve yapılan yayınların kaldırılması kararlaştırıldı.

 



 



kaynak:haber7








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