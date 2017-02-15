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Adana'da Yunus Ekipleri Kaza Yaptı 1 Polis Şehit
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adana'da yunus ekipleri kaza yaptı 1 polis şehit

ADANA'DA YUNUS EKİPLERİ KAZA YAPTI 1 POLİS ŞEHİT

Adana' da Hatay' daki şehit cenaze törene giden yunus ekiplerinin yaptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Tarih : 15 Şubat 2017, 09:38
Puan Ver : Adana'da Yunus Ekipleri Kaza Yaptı 1 Polis Şehit(8/10)9


Adana' da Hatay' daki şehit cenaze törene giden yunus ekiplerinin yaptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.



 



kaynak:haberler








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