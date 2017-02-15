ADANA'DA YUNUS EKİPLERİ KAZA YAPTI 1 POLİS ŞEHİT
Adana' da Hatay' daki şehit cenaze törene giden yunus ekiplerinin yaptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Adana' da Hatay' daki şehit cenaze törene giden yunus ekiplerinin yaptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
kaynak:haberler
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