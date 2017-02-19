Adana'da Vahşet! Diri Diri Toprağa Gömdüler
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ADANA'DA VAHŞET! DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMDÜLER


ADANA'DA VAHŞET! DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMDÜLER
Tarih : 19 Şubat 2017, 11:26
Puan Ver : Adana'da Vahşet! Diri Diri Toprağa Gömdüler(5/10)5


Adana'da Mehmet Sait S. ve ağabeyi Halil S., kendilerini dolandırdıklarını öne sürdüğü Gökhan Nas'ı, önce otomobilin içinde darp edip işkence yaptı, ardından da bayılan genci diri diri toprağa gömdü. Vahşi cinayet ise, Nas'ın kullandığı otomobilin uzun süre park halinde kalmasından şüphelenip, aracın koltuğundaki kan izlerini gören vatandaşların, durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Gencin cesedi, gömüldüğü yerden çıkartılırken, Mehmet Sait S. gözaltına alındı, kardeşi Halil S. de her yerde aranıyor.



KOLTUKTA KAN İZLERİ



Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. 01 DPP 54 plakalı otomobilin, uzun süre park halinde beklemesinden şüphelenen mahalle sakinleri, araca yaklaştıklarında koltuk üzerindeki kan lekelerini fark edince durumu da polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kısa sürede otomobilin sahibine ulaştı. Araç sahibi de otomobilini arkadaşı Gökhan Nas'a verdiğini, uzun süredir de onda olduğu bilgisini verdi.                               



 



BİR SÜREDİR KAYIPTI!



 



 



 



kaynak : akşam






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