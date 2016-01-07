

Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim D. ile Şeyma Uzkaya (27), 2005 yılına evlendi. Bu evlilikten çiftin K.D. ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak çift anlaşamayınca 2009 yılında ayrıldı. Mahkeme kız çocuğunun velayetini anneye verdi. 2010 yılında İbrahim D., N.D. isimli bir kadınla ikinci evliliğini yaptı. Şeyma Uzkaya ise 2012 yılında ikinci evliliğini yaptı. Bu nedenle İbrahim D. mahkemeye başvurarak eski eşinin evlendiğini, kızına üvey babanın kötü muamele yapacağını söyleyerek velayetini istedi. Baba başvuru sonrası kızının velayetini alıp yanına getirdi.







Bu arada, İbrahim D.'nin ikinci eşinden de bir erkek çocuğu oldu. Bir süre her şey yolunda giderken, üvey anne, K.D.'yi dövmeye başladı. Son olarak bir hafta önce üvey anne kız çocuğunu öldüresiye dövdü. Baba İbrahim D. kızına "Seni annenin dövdüğünü kimseye söyleme" dedi. Kız çocuğu da kimseye söylemedi. Bir hafta yediği dayaktan dolayı gözleri mosmor olan çocuk okula gidemedi. Ancak bir hafta sonra geçtiğimiz pazartesi günü kız çocuğu gözü morarmış halde okula gitti. Öğretmenler kız çocuğunu bu halde görünce ne olduğunu sordular ama kız bir türlü korkusundan anlatmadı. Daha sonra bir öğretmene açılan kız çocuğu üvey annesinin darp ettiğini söyledi. Öğretmen hemen öz annesi Şeyma Uzkaya'yı telefonla arayıp durumu bildirdi. Anne de Adana'dan Kozan'a gidip polise başvurdu.