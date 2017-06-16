Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

adana'da ucuz et kuyruğu!

ADANA'DA UCUZ ET KUYRUĞU!

Et fiyatlarının sürekli artması Et ve Süt Kurumu satış mağazalarına ilgiyi artırırken, uzun kuyruklarda bekleyen tüketiciler, et çeşitlerinin az gelmesinden yakındı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 12:21
Puan Ver : Adana'da Ucuz Et Kuyruğu!(5/10)3


Adana'da Et ve Süt Kurumu Seyhan Mağazası önünde sabah erken saatlerden itibaren onlarca kişi, ucuz et alabilmek için kuyruk oluşturdu.



Dana kıymanın kilosunun 31 lira 60 kuruş, dana bifteğin 36 lira 70 kuruş, pastırmanın 67 lira 35 kuruş ve sucuğun 40 lira 55 kuruştan satıldığı mağazada kuzu etine rastlanmadı. Uzun süre kuyrukta bekleyip sıranın gelmesini bekleyenler, kasap ve marketlere göre etin 15 ile 20 lira arasında daha ucuza satıldığı için buraya geldiklerini söyledi.



Mağaza yetkilileri, vatandaşların ete ilgisinin Ramazan ayında daha da arttığını belirtirken, sıra bekleyenler ise mağaza ve çalışan sayısı ile et miktarının çoğaltılmasını istedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Adana  Da  Ucuz  Et  Kuyruğu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER