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adana'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ADANA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana'nın Karaisalı kavşağı civarında üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 13:06
Puan Ver : Adana'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı(0/10)


Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana'nın Karaisalı kavşağı civarında üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Fida'nın (50) kullandığı 33 ACD 95 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinden yola doğru çıktığı sırada, Ünal Duyu idaresindeki 16 BNN 98 plakalı kamyona çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BGT 32 plakalı otomobil de araçlara arkadan çarptı.



Kazada, otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Fida ise ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.








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