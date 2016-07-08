ADANA'DA TAKSİCİYE KIRMIZI IŞIKTA 9 KURŞUN !
ADANA'da kırmızı ışıkta duran taksi sürücüsü 50 yaşındaki Murat Çınar, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla vuruldu.
Vücuduna 9 kurşun isabet eden Murat Çınar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırganlar kaçtı.
Olay, merkez Yüreğir İlçesi'ndeki D-400 Karayolu Büyük Toptancılar Çarşısı Kavşağı'nda meydana geldi. Taksi sürücüsü Murat Çınar, yanında adı açıklanmayan akrabası olan bir kadınla Kürkçüler cezaevi'nde hapis yatan kardeşi Mustafa Çınar'ı ziyaret etti.
Dönüşte 01 T 1093 plakalı taksiyle Adana yönüne doğru hareket eden Murat Çınar, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durdu.
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