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Adana'da taksiciye kırmızı ışıkta 9 kurşun !

ADANA'DA TAKSİCİYE KIRMIZI IŞIKTA 9 KURŞUN !

ADANA'da kırmızı ışıkta duran taksi sürücüsü 50 yaşındaki Murat Çınar, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Tarih : 08 Temmuz 2016, 10:52
Puan Ver : Adana'da Taksiciye Kırmızı Işıkta 9 Kurşun !(7/10)8


Vücuduna 9 kurşun isabet eden Murat Çınar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırganlar kaçtı.



Olay, merkez Yüreğir İlçesi'ndeki D-400 Karayolu Büyük Toptancılar Çarşısı Kavşağı'nda meydana geldi. Taksi sürücüsü Murat Çınar, yanında adı açıklanmayan akrabası olan bir kadınla Kürkçüler cezaevi'nde hapis yatan kardeşi Mustafa Çınar'ı ziyaret etti.



Dönüşte 01 T 1093 plakalı taksiyle Adana yönüne doğru hareket eden Murat Çınar, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durdu.








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